На Херсонщине ученицу обвинили в буллинге учителей

Девушка унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым и провоцировала споры.

В Каховском районе Херсонской области 16-летнюю ученицу колледжа обвинили в буллинге и унижении педагогов. Правоохранители составили на нее админпротокол. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что девушку обвинили в унижении достоинства учителей и подстрекательстве учеников на недостойное поведение.

По словам педагогов, она реагировала дерзко на все их замечания, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы педагогов и провоцировала споры.

Это плохо повлияло на здоровье и состояние преподавателей. Изначально воспитательную работу с девушкой проводила администрация, но это не помогло.

Кроме того, даже одноклассники этой ученицы признались копам, что им «спокойнее и легче учиться, когда она отсутствует на уроках».

Сама же девушка не смогла объяснить причины такого поведения, но обещала исправиться. На 16-летнюю ученицу составили административный протокол за буллинг.

Родным ученицы советовали обратиться к психологу, чтобы улучшить поведение девочки. А ювенальные полицейские решили продолжить проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.

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