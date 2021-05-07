НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
21:00 07 Мая 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Херсонщине ученицу обвинили в буллинге учителей

Девушка унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым и провоцировала споры.

В Каховском районе Херсонской области 16-летнюю ученицу колледжа обвинили в буллинге и унижении педагогов. Правоохранители составили на нее админпротокол. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что девушку обвинили в унижении достоинства учителей и подстрекательстве учеников на недостойное поведение.

По словам педагогов, она реагировала дерзко на все их замечания, унижала достоинство преподавателей перед другими учениками, выражала неуважение к взрослым, игнорировала просьбы педагогов и провоцировала споры.

Это плохо повлияло на здоровье и состояние преподавателей. Изначально воспитательную работу с девушкой проводила администрация, но это не помогло.

Кроме того, даже одноклассники этой ученицы признались копам, что им «спокойнее и легче учиться, когда она отсутствует на уроках».

Сама же девушка не смогла объяснить причины такого поведения, но обещала исправиться. На 16-летнюю ученицу составили административный протокол за буллинг.

Родным ученицы советовали обратиться к психологу, чтобы улучшить поведение девочки. А ювенальные полицейские решили продолжить проводить с несовершеннолетней воспитательную работу.

Источник:
Тэги: учитель, буллинг, ученица, херсонщина
Loading...

Новости по теме

По делу о теракте во Франции задержаны четыре человека

Жертвой нападения в Конфлан-Сент-Онорин стал учитель, показавший карикатуру на пророка Мухаммеда в классе.

В Китае учитель убил девочку из-за неправильных ответов

Телесные наказания широко применяются в школах Китая. В одной из провинций даже идет дискуссия о том, чтобы их узаконить.

На учителя завели дело за травлю ученицы

Преподавательница несколько раз кричала на малолетнюю школьницу, из-за чего та обращалась в медпункт. О педагоге говорят, что она «склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения к коллегам, родителям и детям».

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты