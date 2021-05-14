УЕФА перенес финал Лиги чемпионов

Финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится в Порту. Дата проведения финала остается неизменной – 29 мая.

Сначала поединок должен был состояться на «Олимпийском стадионе» в Стамбуле. Однако УЕФА решил перенести финал из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции и риска распространения коронавируса.

Английские власти лоббировали перенос матча в Лондон на «Уэмбли», но европейские футбольные функционеры второй год подряд выбрали локацией для проведения финального матча Португалию.

Отмечается, что на матче смогут присутствовать по шесть тысяч болельщиков каждой команды.

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