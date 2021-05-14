УЕФА перенес финал Лиги чемпионов
Финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити» состоится в Порту. Дата проведения финала остается неизменной – 29 мая.
Сначала поединок должен был состояться на «Олимпийском стадионе» в Стамбуле. Однако УЕФА решил перенести финал из-за сложной эпидемиологической ситуации в Турции и риска распространения коронавируса.
Английские власти лоббировали перенос матча в Лондон на «Уэмбли», но европейские футбольные функционеры второй год подряд выбрали локацией для проведения финального матча Португалию.
Отмечается, что на матче смогут присутствовать по шесть тысяч болельщиков каждой команды.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести из Стамбула матч финала Лиги чемпионов.
Это восьмой случай, когда в финале сыграют две команды из одной страны, и третий английский финал в истории Лиги чемпионов.
В ответном поединке полуфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле обыграл ПСЖ со счетом 2:0 (первая игра 2:1).