Украина едва не проиграла Бахрейну в товарищеском матче

Сборная Украины по футболу сенсационно сыграла вничью со счетом 1:1 с командой Бахрейна дома, уступая 0:1 к 90-й минуте.

Хозяева поля с первых минут обозначили свое преимущество, но не смогли создать по-настоящему острые моменты для взятия чужих ворот.

«Желто-синие» доминировали во владении мячом, однако соперник не позволял конвертировать это преимущество в голевое.

Такой рисунок игры сохранялся и в первые 20 минут после перерыва, пока выгодный момент не использовал Довбик, который вышел один на один с вратарем Бахрейна, но с острого угла пробил в стойку.

Тем более неожиданным стал гол в ворота сборной Украины на 74-й минуте, когла Трубин сбил оппонента на линии штрафной, за что был назначен пенальти. Дия реализовал 11-метровый удар.

Подопечные Андрея Шевченко предприняли попытки спастись от поражения в оставшееся время, что удалось ей уже в компенсированное время, когда после прострела Довбика забил Цыганков. Добиться большего хозяева не смогли.

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