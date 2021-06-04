В ближайшие три года в Украине изменится минималка
Как в Украине изменится минималка.
За три года минимальная зарплата Украины увеличится с 6 тыс. грн до 7,6 тыс. грн. Об этом говорится в утвержденной бюджетной резолюции правительства.
Как будет расти минималка:
С 1 декабря 2021 – 6500 грн.
С 1 октября 2022 – 6700 грн.
С 1 января 2023 – 7176 грн.
С 1 января 2024 – 7665 грн.
Планируется также изменить подход к подсчету зарплат, «отвязав размеры должностных окладов от размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц».
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