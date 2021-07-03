Корабли РФ не помогли судну Украины
Ракетный катер Ивановец ЧФ и пограничный сторожевой корабль Безупречный к украинскому судну не приближались, несмотря на сигнал SOS.
Корабли Российской Федерации проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна. Об этом в субботу, 3 июля, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Главного управления разведки.
«Распространенная российской стороной информация о готовности оказать помощь украинскому рыболовном судну ОД-2592, которое ночью 3 июле попало в аварию в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровском косы, является очередным информационным мероприятием России», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что информация об этом была распространена в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки Очаков.
«При этом названные в российских информационных вбросах ракетный катер Ивановец ЧФ и пограничный сторожевой корабль Безупречный пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS», – добавили в Минобороны.
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