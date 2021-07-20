В Энергодаре газонокосильщика обстреляли из-за шума
Мужчине мешал шум от газонокосилки. Он в ярости подбежал к газонокосильщику и открыл огонь из травматического пистолета.
В Энергодаре Запорожской области местный житель устроил стрельбу из-за шума газонокосилки. Об этом сообщает Телеграм-канале ХЗП.
«Житель одного из домов в Энергодаре решил отомстить мужчине с газонокосилкой за шум, выстрелив из Флобера сначала в орудие труда, а после в голову работнику. Выстрел в голову не сильно впечатлил газонокосильщика, и он «вырубил» нападающего, сломав ему челюсть», – говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчине мешал шум от газонокосилки. Он в ярости подбежал к газонокосильщику и открыл огонь из травматического пистолета.
Сначала хулиган попал в газонокосилку, а во второй раз он попал в голову работнику. Коммунальщик догнал стрелка и «вырубил» его кулаком в челюсть.
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