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10:00 07 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Скрытое патрулирование: на дорогах Украины появятся 110 «фантомов»

В следующем году планируется увеличение таких спецавто до 23-х, а в 2023-м – до 110 единиц.

В Украине на дорогах вскоре появятся автомобили скрытого патрулирования в рамках проекта Фантом, который направлен на контролирование соблюдения ПДД с помощью спецавтомобилей без опознавательных знаков. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский

В понедельник, 6 сентября, Монастырский рассказал о приоритетных направлениях и проектах Министерства внутренних дел Украины на ближайшие годы.

Одним из приоритетов и является проект Фантом. На сегодня у патрульной полиции имеется четыре подобных автомобиля, приобретенных в конце 2020 года. Они базируются на кроссоверах Skoda Kodiaq.

Сейчас авто Фантом проходят испытания, им предстоит также сертификация. После всех необходимых процедур машины заступят на дежурство. Когда именно это произойдет, Монастырский не озвучил.

Он рассказал, что в 2022 году планируется увеличение таких спецавто до 23-х, а в 2023-м – до 110 единиц.

Автомобили скрытого патрулирования проекта Фантом будут:

  • фиксировать нарушения ПДД непосредственно в транспортном потоке,
  • контролировать скорость движущихся транспортных средств,
  • отслеживать местонахождения патрульных автомобилей.

По словам министра, «фантомы» не будут останавливать автомобили-нарушители.

«Фактически, это будут передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД», – поделился Монастырский.

Источник:
Тэги: МВД, полиция, монастырский, Скрытое патрулирование
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