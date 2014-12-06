Против депутата Верховной Рады возбудили уголовное дело

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Гео Лероса.

Как сообщило Государственное бюро расследований, которое будет осуществлять следствие, основанием для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований стала публикация на одном из Telegram-каналов.

«В сообщении содержалось видео, где лицо, похожее на народного депутата Украины Гео Лероса, подыскивает соучастников для имитации нападения на себя. За это он потребовал в неустановленного собеседника деньги. Целью имитации могло быть создание в обществе иллюзии угроз в его адрес якобы за политическую деятельность, но главной целью могла быть дискредитация органов государственной власти», – говорится в сообщении.

Предварительная квалификация дела – приготовление к заведомо ложному показанию для введения в заблуждение органа следствия (ч.1 ст.14 ч.2 ст.384 Уголовного кодекса).

Следствие находится на начальном этапе. Пока планируются экспертизы для подтверждения или опровержения монтажа на видео, идентификации изображенного лица и исследования содержания разговора.

ГБР утверждает, что уже имеет ценных свидетелей, которые обладают важной для следствия информацией.

Напомним, что Лерос был избран в Верховную Раду от «Слуги народа».

В сентябре 2020 года его исключили из фракции за критику президента Владимира Зеленского. За несколько дней до этого Лерос заявил, что ему сожгли автомобиль.

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