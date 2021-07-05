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08:35 12 Октября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

В Польше в хостеле обнаружили мертвой украинку

Полиция и прокуратура выясняют обстоятельства смерти 51-летней гражданки Украины, тело которой было обнаружено в понедельник в одном из хостелов в Стараховицах.

Об этом сообщило издание Polsat News.

«Не исключено, что кто-то мог быть причастным к смерти женщины», – сообщил Павел Кусяк, пресс-атташе управления полиции в Стараховицах.

По его словам, утром в службу экстренной помощи позвонили из одного из хостелов и сообщили, что гостья из Украины не подает признаков жизни.

Бригада «скорой помощи» выехала на место происшествия, но женщину спасти не смогли. Тело женщины отправлено на вскрытие.

На месте несколько часов работали полицейские. Но прокуратура пока не предоставила более подробной информации.

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Тэги: смерть, украинцы, Польша, полиция
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