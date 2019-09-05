Зеленский назвал условие обмена Медведчука на украинских пленных в РФ

Обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука могли бы отдать России, но для этого Медведчуку нужно подтвердить свое российское гражданство.

Об этом президент Владимир Зеленский завил «Фактам тижня».

По словам президента, Медведчук – гражданин Украины и поэтому к нему применяется украинское законодательство.

«С другой стороны, если бы Россия, например, подтвердила, что у господина Медведчука есть российское гражданство, то после этого мы с радостью рассмотрели бы возможность обмена Медведчука на героев Украины, граждан, находящихся не в Украине», – заявил Зеленский.

Ранее Власти сообщали, что народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение по статьям о государственной измене и содействии терроризму.