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Главная » Украина » Общество
10:35 19 Октября 2021 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Под Верховной Радой устроили церковный митинг против вакцинации детей. Фото и видео

Под зданием Верховной Рады утром 19 октября собрались на акцию протеста противники вакцинации от COVID-19.

Под ВР устроили молебен-протест

Об этом сообщил Telegram-канад PavlovskyNews. Собравшиеся провели на месте молебен.

В акции замечено много людей в одежде священнослужителей, некоторые участники держат иконы. В руках некоторых – самодельные плакаты  “Вакцинация убивает”, “Защитим наших детей” и т.п.

Очевидно, причиной мероприятия стало заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о возможной подготовки вакцинирования детей от 12 лет.

Участники акции выступают против вакцинации детей

Участники акции выступают против вакцинации детей

По словам нардепа, среди заболевших COVID-19 на данный момент 15-20% составляют дети.

Некоторые участники пришли протестовать с исконами

Некоторые участники пришли протестовать с исконами


Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.

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