Под Верховной Радой устроили церковный митинг против вакцинации детей. Фото и видео

Под зданием Верховной Рады утром 19 октября собрались на акцию протеста противники вакцинации от COVID-19.

Под ВР устроили молебен-протест



Об этом сообщил Telegram-канад PavlovskyNews. Собравшиеся провели на месте молебен.

В акции замечено много людей в одежде священнослужителей, некоторые участники держат иконы. В руках некоторых – самодельные плакаты “Вакцинация убивает”, “Защитим наших детей” и т.п.

Очевидно, причиной мероприятия стало заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого о возможной подготовки вакцинирования детей от 12 лет.

По словам нардепа, среди заболевших COVID-19 на данный момент 15-20% составляют дети.

Ранее Власти писали, что в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.