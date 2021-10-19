Министр Абрамовский подал в отставку: заявление уже в Раде

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уже написал заявление об отставке.

Абрамовский написал заявление об отставке



Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Министр покидает свой пост по собственному желанию.

«Я видел, что он написал заявление по собственному желанию. Каким образом оно будет двигаться? Я думаю, по процедуре», – сказал Арахамия журналистам.

Он выразил уверенность, что Рада поддержит большинством отставку Абрамовского. Но уточнил, что в фракции пока нет альтернативного кандидата на министерское кресло, которое может освободиться.

Арахамия пообещал, что на поиски кандидатуры уйдет до 10 дней.

Заявление Абрамовского уже поступило в Раду.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада может проголосовать за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в четверг, 21 октября.

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