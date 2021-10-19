НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
15:37 19 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Министр Абрамовский подал в отставку: заявление уже в Раде

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский уже написал заявление об отставке.

Абрамовский написал заявление об отставке

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на слова главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Министр покидает свой пост по собственному желанию.

«Я видел, что он написал заявление по собственному желанию. Каким образом оно будет двигаться? Я думаю, по процедуре», – сказал Арахамия журналистам.

Он выразил уверенность, что Рада поддержит большинством отставку Абрамовского. Но уточнил, что в фракции пока нет альтернативного кандидата на министерское кресло, которое может освободиться.

Арахамия пообещал, что на поиски кандидатуры уйдет до 10 дней.

Заявление Абрамовского уже поступило в Раду.

Ранее Власти писали, что Верховная Рада может проголосовать за отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в четверг, 21 октября.

Источник:
Тэги: Верховная Рада, Кабинет министров
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.10.2021 15:45
Слуги исключили из фракции депутата, которая не поддержала закон об олигархах
ТОР
14.09.2021 10:00
В СНБО готовятся к созданию кибервойск
ТОР
05.10.2019 02:01
Верховная Рада проголосовала за программу действий правительства
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки

10:19 Украина

В Чехии объявили о недееспособности президента, парламент рассмотрит вопрос об отставке

09:30 Мир

На Черниговщине от COVID-19 умер подросток

07:56 Украина

Евросоюз закроет границы для граждан Украины из-за всплеска COVID-19

07:19 Украина

Пакман пожирает звезды: телескоп Hubble сделал фантастический снимок взорвавшейся сверхновой

04:21 Мир

Испанская писательница пришла за наградой в 1 млн евро и оказалась тремя мужчинами

01:20 Мир

Мы можем проиграть: в США забили тревогу после испытания Китаем гиперзвуковой ракеты

00:14 Мир

Названо имя дипломата, который загадочно умер в Киеве

09:37 Украина

Вакцинация детей в Украине: в Минздраве рассказали, с кого начнут

09:27 Украина

Удивительное открытие совершили ученые, исследовав доисторические фекалии

23:53 Мир

В Киеве при загадочных обстоятельствах погиб дипломат

19:15 Украина

Новости | NetGameSlots.com