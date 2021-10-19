В России хотят объявить нерабочую неделю из-за COVID-19

На неделю, с 30 октября по 7 ноября включительно по всей России могут остановить работу всех предприятий и учреждений, кроме критически важных.

В России могут ввести неравбочую неделю



С такой инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщило ТАСС. Для части регионов нерабочие дни предлагается ввести уже с 23 октября.

Вице-премьер подчеркнула, что такие меры уже обсуждались с руководителями отдельных регионов, а также в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Голикову поддержал премьер Михаил Мишустин, который попросил ее доложить «все предложения» в среду на совещании у Путина.

Именно президент весной прошлого года впервые объявил о неделе нерабочих дней из-за пандемии коронавируса, которые в итоге продолжались больше месяца.

Как ранее сообщали Власти, в России по состоянию на 19 октября установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса с начала пандемии – за сутки умерло 1015 пациентов.

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