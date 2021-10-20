Южная Корея запустила первую собственную ракету-носитель «Нури»
На борту ракеты носителя макет полезного груза, который выведут на околоземную орбиту.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.
Южная Корея успешно осуществила запуск своей первой южнокорейской ракеты-носителя «Нури» с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от Сеула.
Массой 200 тонн ракета-носитель несет на себе макет полезной нагрузки весом 1,5 тонны, который в последствии выведут на низкую околоземную орбиту – от 600 до 800 км от земной поверхности.
Отечественную ракету-носитель южнокорейские ученые начали разрабатывать еще в 2010 году. В общей сложности на проект было потрачено 2 трлн вон ($1,79 млрд. Если тестовый запуск пройдет успешно, уже в следующем году Южная Корея с помощью «Нури» планирует вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.
Как ранее сообщали Власти, Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома.