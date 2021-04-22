В Турции арестовали группу шпионов, среди которых один украинец

Среди задержанных граждане России, Узбекистана и один украинец.

В настоящее время подозреваемые задержаны



Об этом сообщает Hurriyet.

В Турции в рамках расследования «политического или военного шпионажа» была проведена спецоперация по задержанию иностранных агентов. В результате операции были задержаны граждане трех стран – России, Украины и Узбекистана.

Среди задержанных оказались:

Граждане Российской Федерации: Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов.

Гражданин Украины Игорь Ефрим.

Гражданин Узбекистана Амир Юсупов.

Сообщается, что все арестованные служили в Стамбульском 5-м гвардейском управлении и готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции.

В настоящее время подозреваемые задержаны, их доставили в исправительное учреждение Бешикташ. Им грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.

Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам за “шпионаж”.

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