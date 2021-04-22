В Турции арестовали группу шпионов, среди которых один украинец
Среди задержанных граждане России, Узбекистана и один украинец.
Об этом сообщает Hurriyet.
В Турции в рамках расследования «политического или военного шпионажа» была проведена спецоперация по задержанию иностранных агентов. В результате операции были задержаны граждане трех стран – России, Украины и Узбекистана.
Среди задержанных оказались:
- Граждане Российской Федерации: Абдула Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов.
- Гражданин Украины Игорь Ефрим.
- Гражданин Узбекистана Амир Юсупов.
Сообщается, что все арестованные служили в Стамбульском 5-м гвардейском управлении и готовили вооруженную акцию против чеченской оппозиции в Турции.
В настоящее время подозреваемые задержаны, их доставили в исправительное учреждение Бешикташ. Им грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.
Как ранее сообщали Власти, в оккупированном Крыму украинца приговорили к 12 годам за “шпионаж”.