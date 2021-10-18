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14:32 21 Октября 2021 Просмотров 137   КомментариевКомментарии

Нелегальные мигранты при поддержке служб Беларуси штурмовали польскую границу: пограничников забрасывали камнями. Видео

Нелегальные мигранты на границе Польши и Беларуси вновь силой пытались попасть на территорию Польши.

Мигрантам содействовали сотрудники пограничной службы Беларуси

Об этом сообщает пограничная служба Польши.

Сегодня, 21 октября на пропускном пункте Уснаж Гурный нелегальные мигранты со стороны Беларуси пытались силой проникнуть на территорию Польши. Мигранты бросали бревна, камни в польских пограничников и солдат.

Сообщается, что мигрантам содействовали сотрудники пограничной службы Беларуси.

Напомним, в мае 2021 года президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что белорусские пограничники больше не будут задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию ЕС. В связи с этим Литва и Польша ввели режим общенациональной чрезвычайной ситуации на своих границах, а также начали сооружение забора и баррикад на границе с Беларусью.

Как ранее сообщали Власти, глава МИД ФРГ считает, президент Беларуси использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз.

Источник:
Тэги: Польша, беларусь, граница, мигранты
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