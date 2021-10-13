Германия усилила охрану границы с Польшей
Из-за увеличения числа мигрантов в Европу с территории Беларуси Германия усиливает охрану своей границы с Польшей.
Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы МВД Хорста Зеехофера изданию Bild am Sonntag, опубликованное в воскресенье, 24 октября.
Министр сообщил, что в районы, граничащие с Польшей, уже отправлено восемь дополнительных полицейских подразделений.
«Если будет необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и границу с Польшей», – подчеркнул Зеехофер.
Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси.
Кроме того, Зеехофер сообщил о продлении на шесть месяцев регулярного пограничного контроля на границе Германии с Австрией.
Ранее Власти писали, что Польша на границе с Беларусью задержала рекордное количество мигрантов.