Германия усилила охрану границы с Польшей

Из-за увеличения числа мигрантов в Европу с территории Беларуси Германия усиливает охрану своей границы с Польшей.

Начиная с августа в Германии наблюдается стремительный рост количества нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши.



Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы МВД Хорста Зеехофера изданию Bild am Sonntag, опубликованное в воскресенье, 24 октября.

Министр сообщил, что в районы, граничащие с Польшей, уже отправлено восемь дополнительных полицейских подразделений.

«Если будет необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и границу с Польшей», – подчеркнул Зеехофер.

Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси.

Кроме того, Зеехофер сообщил о продлении на шесть месяцев регулярного пограничного контроля на границе Германии с Австрией.

Ранее Власти писали, что Польша на границе с Беларусью задержала рекордное количество мигрантов.

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