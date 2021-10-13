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Главная » Мир » Общество
10:36 25 Октября 2021 Просмотров 304   КомментариевКомментарии

Германия усилила охрану границы с Польшей

Из-за увеличения числа мигрантов в Европу с территории Беларуси Германия усиливает охрану своей границы с Польшей.

Начиная с августа в Германии наблюдается стремительный рост количества нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши.

Об этом сообщает DW со ссылкой на интервью главы МВД Хорста Зеехофера изданию Bild am Sonntag, опубликованное в воскресенье, 24 октября.

Министр сообщил, что в районы, граничащие с Польшей, уже отправлено восемь дополнительных полицейских подразделений.

«Если будет необходимо, я готов еще больше усилить эти районы. Мы будем плотно контролировать пограничные участки и границу с Польшей», – подчеркнул Зеехофер.

Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси.

Кроме того, Зеехофер сообщил о продлении на шесть месяцев регулярного пограничного контроля на границе Германии с Австрией.

Ранее Власти писали, что Польша на границе с Беларусью задержала рекордное количество мигрантов.

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Тэги: Германия, граница, нелегальные мигранты
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