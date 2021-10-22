Это армагеддон: эксперт прокомментировал новые Правила дорожного движения, которые заработают с 1 ноября

Кабинет министров Украины внес целый ряд изменений в правила дорожного движения.

Нововведения касаются практически всех аспектов ПДД



Согласно документу, который состоит из 50-ти страниц, правила заработают с 1 ноября. До этого времени все водители должны успеть с ним ознакомится.

Большинство изменений связаны с расширением прав и свобод велосипедистов. Упомянутым документов, украинские власти ввели в правила дорожного движения такие понятия, как «велосипедная дорожка», «велосипедная полоса» и «велосипедный переезд». Дополнительным документом также описаны изменения дорожных знаков и разметки.

Нововведения касаются практически всех аспектов ПДД – правил остановки и стоянки, ограничение скорости, пешеходных переходов, классификации государственных дорог.

По словам заместителя координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимира Караваева, он зашел в тупик пытаясь разобраться с принятыми изменениями в ПДД.

«Пытаясь разобраться с принятыми изменениями, зашел в тупик. В сравнительной таблице к проекту постановления – полнейший хаос. Прежняя редакция вообще не стыкуется с новой. Над смысловым контекстом можно рыдать», – отметил Владимир Караваев.

Один из самых абсурдных пунктов по мнению Караваева – ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которое регулируются шириной разметки.

«Вы не сможете двигаться со скоростью 110 км/ч, если элемент дороги, отделяющий транспортные потоки противоположных направлений, не выделен разметкой 1.2 (ранее было 1.1 или 1.2). Разметки отличаются своей шириной — до 15 см и 20 см соответственно. Так что линейку придется возить с собой», – подытожил Караваев.

Как ранее сообщали Власти, в Украине заработали новые камеры фиксации нарушений ПДД.

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