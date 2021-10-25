На Полтавщине умер 12-летний мальчик, который обжегся на кухне

В Полтавской области в больнице умер 12-ребенок, который получил ожоги на домашней кухне.

На Полтавщине мальчик получил смертельные ожоги на кухне



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы в 08:30 20 октября.

Врачи скорой сообщили об инциденте в полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители установили, что ребенок получил ожоги находясь на кухне по месту жительства.

24-го октября в 20:00 стало известно, что мальчик умер.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Ранее Власти писали, что в Одесской области водитель автомобиля Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика, который ехал вдоль дороги, ребенок умер.