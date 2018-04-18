Китай провел испытания подводной взрывчатки, которая способна превращать в руины порты и авианосцы США

Подобное испытание было проведено впервые. Подводная взрывчатка может быть использована против США в случае войны.

В результате испытаний объект был уничтожен взрывной волной.



Китайские военные провели испытание в субботу, сообщает Daily Mail со ссылкой на государственные СМИ Китая.

В результате «мощного взрыва» был полностью уничтожен морской причал.

Подобное оружие может использоваться для атак на «вражеские порты в реальной войне». Скрытые атаки с использованием подводных зарядов сделают твкже уязвимыми авианосцы США.

Это последнее из серии китайских военных испытаний. На прошлой неделе китайцы запустили спутник Shijian 21, который, как предупреждают США, может атаковать другие спутники. Ранее было проведено два испытания орбитального оружия, которое аналитики считают гиперзвуковым оружием.

Власти писали, что в США обеспокоены испытаниями Китаем гиперзвуковой ракеты.

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