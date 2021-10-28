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12:25 28 Октября 2021 Просмотров 127   КомментариевКомментарии

В полиции озвучили две версии убийства активиста “Правого сектора” в Сумах

Полиция рассматривает две версии убийства в Сумах активиста “Правого сектора” Александра Иванины – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

В полиции озвучили версии убийства иванины

Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Сумской области. В среду, 27 октября, около 21:00 на улице Заливной правоохранители обнаружили тело 28-летнего мужчину с пулевыми ранами.

Жена убитого рассказала, что приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. Вдруг к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы мужчина получил три шаровых ранения в спину и одно в грудную клетку. Он скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.

Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Полиция расследует убийство Иванины

Полиция расследует убийство Иванины

как ранее сообщали Власти, в Сумах вечером 27 октября возле собственного дома был убит представитель «Правого сектора» Александр Иванину.

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Тэги: убийство, Сумы, Правый сектор
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