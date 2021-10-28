В полиции озвучили две версии убийства активиста “Правого сектора” в Сумах
Полиция рассматривает две версии убийства в Сумах активиста “Правого сектора” Александра Иванины – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.
Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Сумской области. В среду, 27 октября, около 21:00 на улице Заливной правоохранители обнаружили тело 28-летнего мужчину с пулевыми ранами.
Жена убитого рассказала, что приехав домой, они с мужем вышли из автомобиля и направились к дому. Вдруг к ним подбежал неизвестный и произвел семь или восемь выстрелов из огнестрельного оружия.
В результате стрельбы мужчина получил три шаровых ранения в спину и одно в грудную клетку. Он скончался на месте происшествия.
Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия и лица, причастного к преступлению.
Среди мотивов совершения преступления рассматривается версия убийства, совершенного по заказу в связи с деятельностью потерпевшего, и убийство на почве личных неприязненных отношений.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».
как ранее сообщали Власти, в Сумах вечером 27 октября возле собственного дома был убит представитель «Правого сектора» Александр Иванину.