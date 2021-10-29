В понедельник «Слуги народа» решат, каких министров будут менять

Слуги народа в понедельник, 1 ноября, соберуться на заседание парламентской фракции, чтобы обсудить кадровые вопросы.

В понедельник слуги решат судьбу некоторых министров



Об этом сообщила пресс-секретарь «Слуги народа» Юлия Палийчук в Telegram. Заседание фракции состоится в 19:00 в КВЦ «Парковый».

«Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции и другие вопросы, связанные с работой фракции», – сказано в сообщении.

Палийчук добавила, что на должность первого замглавы фракции рассматривают кандидатуру нардепа Андрея Мотовиловца.

По информации «Украинской правды«, которая ссылается на собственные источники, слуги на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Ранее Власти писали, что в Кабмине готовят замену минимум для четверых министров – в Минреинтеграции, Минобороны, Минэкологии и министерстве стратегических отраслей промышленности.

Тэги: Кабмин, слуга народа