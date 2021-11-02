В Украине обновили карту карантинных зон

В Украине по состоянию на 2 ноября лишь две области остаются в «желтой» зоне, зато 15 находятся в “красной”.

В Укаине осталось только две



Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Но на “желтом” Закарпатье показатель загруженности коек с кислородом составляет 56,6%, приближаясь к максимуму в 65%.

По состоянию на 2 ноября к «красной» зоне карантина относятся: г. Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

В «оранжевой» зоне оказались Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

«Желтыми» только две области: Закарпатская и Кировоградская.

Ранее Власти писали, что с 1 ноября в Киеве усилены карантинные меры, поэтому в общественном транспорте можно проезжать только при наличии документов, подтверждающих ковидную безопасность пассажира.

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