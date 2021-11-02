Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго: выяснилось, куда он пропал. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на сессии климатической конференции СOP26 в Глазго, предположительно из-за незапланированной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Зеленский потерялся в Глазго и озадачил Керри



Об этом сообщило российское РИА Новости. Сессию второго дня модерировал спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри.

В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джо Байден и Джастин Трюдо. Зеленский должен был выступать после них, однако, когда Керри хотел его пригласить, украинского президента не оказалось в зале.

«Позвольте мне сначала представить …. Президента Зеленского я также не вижу», — сказал озадаченный Керри, оглядываясь по сторонам.

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Позже Зеленский в Twitter сообщил, что провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Она не была заранее запланирована. Очевидно, именно из-за нее украинский президент пропустил свое выступление на сессии.

По словам главы государства с Блинкеном он обсудил ситуацию на Донбассе.

«На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике», – рассказал Зеленский.

На зустрічі з @SecBlinken обговорили напружену безпекову ситуацію на Донбасі. Порушували питання військово-оборонної співпраці і , викликів в енергетиці. непохитно підтримують територіальну цілісність , вітають прогрес у реформах, рішучу налаштованість на їхнє втілення. pic.twitter.com/gGKMkpXJXW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на климатический саммит в Великобританию встретился и побеседовал с президентом США Джозефом Байденом.

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