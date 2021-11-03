Лихачил и не платил штрафы: в Харькове конфисковали первое авто водителя-должника

В Украине в Харькове конфисковали первый автомобиль в рамках инициативы Минюста по борьбе с неплательщиками штрафов, заработанных за превышение скорости.

В Харькове конфисковали авто у водителя-должника



Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

“Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, под хмельком быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной”, – написал замминистра.

Нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии. У него конфисковали Mercedes-Benz.

Как сообщило харьковское издание Объектив, по словам госисполнителя Шевченковского отдела государственной исполнительной службы Михаила Мартынчука, в случае уплаты задолженности реализация транспортного средства будет прекращена, а автомобиль вернут владельцу.

Если же владелец не погасит долг, то машину продадут.

«Есть нормы закона, которые предусматривают в случае неуплаты должником установленного законом штрафа. В нашем случае постановление суда. В случае неуплаты в течение 15 дней штраф удваивается», — уточнил Мартынчук.

Ранее Власти писали, что у водителей, которые превышают скорость и не платят штрафы, будут конфисковывать автомобили.

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