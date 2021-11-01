У Зеленского выразили сомнение в продолжении нормандского формата

Дальнейшая работа нормандского формата с участием Украины, Франции, Германии и России – под большим вопросом.

В ОП не уверены в продолжении нормандского формата



Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала Дом. Он ответил на вопрос о возможности обсуждения темы экологии на Донбассе в рамках нормандского формата.

«У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам нормандский формат, его продолжение – под большим вопросом”, – сказал Никифоров.

Он уточнил, что стороны пока не смогли договориться ни о встрече на высшем уровне, ни даже на уровне министров иностранных дел.

“То есть, здесь и политическая часть, политический порядок Нормандского формата под большим вопросом, что уж говорить об экологии. Пока ответа нет, хотя это очень правильная тема для обсуждения на высоких уровнях в нормандском формате», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Власти сообщали, что Россия передала представителям Франции, Германии и Украины свое видение итогов предполагаемой встречи глав МИД стран нормандской четверки, но никто не отреагировал. Об этом заявила спикер МИД РФ Мария Захарова.

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