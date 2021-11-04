Его жизнь под угрозой: Ясько заявила о критическом состоянии Саакашвили

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который голодает в тюрьме Рустави, критическое, существует угроза его жизни.

Об этом сообщила в Facebook народный депутат Елизавета Ясько. Она уточнила, что Саакашвили только что осмотрел его личный врач Николоз Кипшидзе.

Медик заявил о необходимости собрать консилиум врачей из-за критического состояния заключенного.

Ясько отметила, что Саакашвили отказался от любых анализов, таблеток, уколов, капельниц и переливания крови.

По ее словам, политик сделал это в ответ видео, обнародованное тюремной администрацией, где видно, что он что-то ест ложечкой из маленькой баночки.

“И без тех медикаментов, которые поддерживали его жизнь и которые он принимал - это вопрос нескольких часов до комы, остановки сердца или других ужасных последствий”, – резюмировала Ясько.

Напомним, накануне пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, на которых видно, как Саакашвили в тюремном медпункте что-то ест ложкой из небольших пластиковых стаканчиков.

После этого Саакашвили заявил, что получал минеральные и микронутриентные добавки, прописанные врачами, которые необходимы во время похудения, чтобы стабилизировать пульс, частоту сердечных сокращений и минимальный уровень глюкозы.

“В медпункт никто не ходит поесть, там лечатся пациенты”, – подчеркнул заключенный.

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