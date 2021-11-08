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07:25 09 Ноября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США пообещали давить на режим Лукашенко из-за мигрантов на границе

США продолжат давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне создания им массовых потоков мигрантов в ЕС.

Нед Прайс призвал Беларусь прекратить дестабилизировать ситуацию в Европе

Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на представителя Государственного департамента США Неда Прайса. Американский дипломат выразил обеспокоенность кадрами и сообщениями, которые поступают с белорусско-польской границы.

«Соединенные Штаты решительно осуждают политическое использование и принуждение Лукашенко уязвимой категории людей, а также бездушное и бесчеловечное содействие со стороны режима потокам нелегальной миграции через его границы», – заявил представитель Госдепа.

Он также сделал акцент на том, что США  призывают режим «немедленно прекратить кампанию по организации и принудительному созданию потоков нелегальных мигрантов» через белорусскую границу в Европу.

«Пока режим в Беларуси будет отказываться выполнять собственные международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать угнетать и издеваться над людьми, которые стремятся жить в свободе, мы продолжим давить на Лукашенко»,- заявил Прайс.

Он также заверил, что Штаты будут и дальше поддерживать Польшу и всех партнеров в Европе, которым грозят неприемлемые действия со стороны режима в Беларуси.

Ранее Власти писали, что в Польше отреагировали на толпы мигрантов, которые приближаются к границе страны со стороны Беларуси, заявив о попытке силового проникновения на территорию государства.

Министерство обороны Польши сосредоточило на границе с Беларусью более 12 тысяч военнослужащих в состоянии боевой готовности.

Источник:
Тэги: Польша, США, беларусь, мигранты, Александр Лукашенко
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