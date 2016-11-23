Пентагон заявил, что следит за российскими войсками на границе с Украиной
Спикер оборонного ведомства Джон Кирби завил на брифинге, что США обеспокоены маневрами России у границ Украины.
Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Спикер Пентагона не прокомментировал сообщение украинской стороны о скоплении 90 тысяч военных РФ у границ, но заявил, что США по-прежнему наблюдают «за передвижениями российских военных» у границ Украины.
По его словам, США хотят ясности, хотят знать, каковы намерения Москвы.
«Также мы призываем соблюдать минские договоренности и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», – добавил Кирби.
Он не ответил, вызывают ли нынешние перемещения российских войск у границ Украины большее беспокойство, чем весной.
«Они вызывают обеспокоенность, и мы внимательно за ними следим. И снова мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях», – отметил спикер Пентагона.
Ранее Власти писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения российской армии у границы не представляет угрозу для Украины.