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Главная » Мир » Политика
10:20 09 Ноября 2021 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Пентагон заявил, что следит за российскими войсками на границе с Украиной

Спикер оборонного ведомства Джон Кирби завил на брифинге, что США обеспокоены маневрами России у границ Украины.

Джон Кирби заявил, что США хотят знать, каковы намерения Москвы.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Спикер Пентагона не прокомментировал сообщение украинской стороны о скоплении 90 тысяч военных РФ у границ, но заявил, что США по-прежнему наблюдают «за передвижениями российских военных» у границ Украины.

По его словам, США хотят ясности, хотят знать, каковы намерения Москвы.

«Также мы призываем соблюдать минские договоренности и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», – добавил Кирби.

Он не ответил, вызывают ли нынешние перемещения российских войск у границ Украины большее беспокойство, чем весной.

«Они вызывают обеспокоенность, и мы внимательно за ними следим. И снова мы призываем Россию быть более прозрачной в своих намерениях», – отметил спикер Пентагона.

Ранее Власти писали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что передвижения российской армии у границы не представляет угрозу для Украины.

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Тэги: Украина, Россия, Пентагон, армия
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