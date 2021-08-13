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Главная » Украина » Общество
10:25 10 Ноября 2021 Просмотров 33   КомментариевКомментарии

До февраля в Европе от COVID-19 может умереть полмиллиона человек – ВОЗ

Если ситуация с противодействием пандемии COVID-19 в Европе не изменится, то по прогнозам к 1 февраля от болезни умрет около 500 тысяч человек.

В ВОЗ призвали страны противостоять COVID-19 frnbdytt

Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia. Он отметил, что на прошлой неделе 25 европейских стран усилили карантинные меры.

“По довольно надежной оценке, мы должны были бы ожидать полмиллиона смертей до 1 февраля в Европейском регионе ВОЗ (53 страны), если мы продолжим, как мы делаем сейчас, и я обеспокоен”, – сказал Клюге.

Но тут же он заявил что есть и хорошая новость. Она заключается в том, что известно, как противостоять пандемии. Однако вакцинация во многих странах застопорилась

“Почему у нас снова проблемы? Потому что более чем в половине стран региона вакцинация застопорилась. Пару месяцев назад главной проблемой была доступность, теперь проблема – скептицизм по отношению к вакцинам, фейковые новости”, – отметил представитель ВОЗ.

Еще одним фактором, способствующим развитию пандемии, эксперт назвал ослабление карантинных мер.

“Если в стране наблюдается рост случаев заболевания, она не может расслабляться. Профилактические меры – это не посягательство на свободу, наоборот”, – сказал Клюге.

Ранее Власти писали, что в Европе зарегистрировано 55-процентное увеличение случаев COVID-19 за последние четыре недели.

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Тэги: воз, covid-19
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