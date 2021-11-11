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Главная » Украина » Общество
10:37 11 Ноября 2021 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

В Украине запретили фильм с Зеленским – Наполеоном

Государственное агентство по вопросам кино с 2015 года не выдает прокатное удостоверение фильму «Ржевский против Наполеона» в котором одну из главных ролей сыграл президент Украины Владимир Зеленский.

зеленский не только снялся в фильме, но и продюсировал его

Об этом сказано в ответе Госкино на информационный запрос Українських Новин.

«Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм «Ржевский против Наполеона» (Россия, 2011, режиссёр М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года», – сказано в ответе агентства.

Это связано с тем, что с 6 октября 2015 года один из актеров фильма российский комик Юрий Гальцев включен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Причем Гальцев снялся в незначительной эпизодической роли.

А согласно ст. 15 закона «О кинематографии» запрещается прокат фильмов в которых берут участие включенные в этот перечень лица.

«Ржевский против Наполеона» — российско-украинская комедия, вышедшая в прокат в 2012 году.

Владимир Зеленский не только сыграл в нем роль Наполеона, но и выступил продюсером фильма вместе со своими компаньонами по «Кварталу 95″ Сергеем и Борисом Шефирами и Андреем Яковлевым, а также российским режиссером и продюсером Сергеем Ливневым.

Фильм получил в основном негативные отзывы в прессе.

Рейтинг фильма на сайте Kinopoisk – 2,99, рейтинг IMDb – 2,70

Ранее Власти писали, что министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко утром 11 ноября подаст заявление о своей отставке председателю Верховной Рады. Поводом отставки стало решение Кабинета министров об отделении Госкино от Минкульта.

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Тэги: Владимир Зеленский, госкино
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