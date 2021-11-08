С сегодняшнего дня на Киевщине действуют новые ограничения в общественном транспорте

Общественный транспорт в Киевской области начал работать с усиленными ограничительными мерами.

С сегодняшнего дня жителей Кеива в общественный транспорт будут пускать только при наличии COVID-документов



Об этом сообщал в Facebook глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

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Автобусы и электрички в пределах области продолжают курсировать по обычному графику, но ездить в них теперь могут только пассажиры, которые будут иметь при себе один из документов:

COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста на определение коронавируса, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

справку о выздоровлении лица от коронавируса, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения «Дия».

Киевские чиновники пытались максимально оттягивать введение ограничений на использование общественного транспорта, однако им пришось это сделать из-за обострения эпидемиологической ситуации.

Чиновник призвал жителей Киевщины, еще не успевших иммунизироваться, наконец позаботиться о себе и вакцинироваться.

Ранее власти писали, что крантинные ограничения “красной” зоны в Киеве могут продолжиться на месяц, пока не появится положительная динамика заболеваемости COVID-19.

Тэги: Киев, карантин, ограничения, общественный транспорт