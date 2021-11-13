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Главная » Мир » Политика
16:18 14 Ноября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Британский спецназ готов к экстренной переброске в Украину из-за угрозы вторжения России

В Великобритании около 600 военнослужащих готовы к экстренной отправке в Украину из-за угрозы военной агрессии со стороны России.

Ооколо 600 британских спецназовцев готовы вылететь в Украину

Об этом сообщило британское издание The Mirror. Речь идет о группе из нескольких сотен спецназовцев подразделения SAS (Special Air Service — Особая воздушная служба) и 16-й воздушно-штурмовой бригады, военнослужащих специального разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов.

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По информации источника издания, подразделения уже получили приказ быть готовыми к быстрому развертыванию в очень сжатые сроки.

«От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютами. Они подготовились к обоим случаям», – сказал источник.

Самый высокопоставленный военный офицер Великобритании генерал сэр Ник Картер предупредил, что существует больший риск случайного начала войны между Западом и Россией, чем когда-либо со времен холодной войны.

Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 (MI-6 — Секретная разведывательная служба МИД Британии) сообщили премьеру страны Борису Джонсону, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Генерал Картер, начальник штаба обороны, сказал: «Мы должны быть осторожны, чтобы люди не допустили, чтобы воинственный характер некоторых из наших политических действий закончился в положении, когда эскалация конфликта ведет к просчетам».

Как сообщали Власти, в РФ заявили, что вторжение в Украину маловероятно, но есть два сценария, при которых возможно проведение военной операции.

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Тэги: Россия, Великобритания
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