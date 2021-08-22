В Украину из США прибыло 80 тонн боеприпасов

В воскресенье, 14 ноября в Украину из США прибыла партия боеприпасов массой около 80 тыс килограмов.

США прислали в Украину партию дополнительной военной помощи



Об этом сообщило в Facebook посольство США в Украине. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов США.

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В посольстве отметили, что ее выделение президентом США Джо Байденом еще в августе демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины.

С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Ранее Власти писали, что американские конгрессмены обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой рассмотреть возможность отправки американских военнослужащих в Украину.

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