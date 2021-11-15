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08:44 15 Ноября 2021 Просмотров 129   КомментариевКомментарии

Сравните с заявлениями Зеленского: Bellingcat анонсировал публикацию расследования Вагнергейта

Международная группа расследователей Bellingcat сообщила в субботу, 13 ноября, что в начале следующей недели обнародует свое расследование по “Вагнергейту”.

Расследование по XDR Вагнера опубликуют в начале этой недели

Анонс расследования опубликован в Twitter Bellingcat. Журналисты раскрыли некоторые подробности своей работы.

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«В начале следующей недели будет опубликован наш долгожданный отчет о «Вагнергейте», в котором будут представлены детали того, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года», – сказано в сообщении.

Также в Bellingcat отметили, что расследование является результатом интенсивных усилий следственной группы во главе с Христо Грозевым и представляет собой наиболее подробный анализ неудавшейся разведывательной операции.

Оно насчитывает более 11 000 слов и основано на интервью с лицами, участвовавшими в операции, огромном количестве документальных свидетельств (включая аудио, видео и фотографии) и проверке заявлений из открытых источников.

“Отчет будет содержать много информации и доказательств, которые можно сравнить с заявлениями президента Украины и его команды”, – отметили в Bellingcat.

Ранее Власти сообщали, что начальника Главного управления разведки Минобороны в 2016-20-м годах генерал-полковника Василия Бурбу уволили из-за его показаний следственной комиссии ВР по “вагнеровцам”.

Источник:
Тэги: чвк вагнера, Вагнергейт, Bellingcat
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