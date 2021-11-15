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Главная » Мир » Политика
07:20 16 Ноября 2021 Просмотров 36   КомментариевКомментарии

Макрон пообещал Путину защищать территориальную целостность Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказал “серьезную озабоченность” из-за российских войск на украинской границе и заявил о “воле защищать всю территорию Украины”.

Макрон и Путин общались 1 час 45 минут

Об этом сообщило французское издание L’Orient-Le Jour со ссылкой на пресс-службу президента Франции. Телефонный разговор между главами государств прошел 15 ноября и длился 1 час 45 минут.

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В сообщении подчеркнуто, что Путин во время общения лишь повторял Макрону, что «переговоры будут усложнены из-за позиции украинской власти».

По данным издания Ouest-France, Макрон и Путин договорились о разрешении ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе.

«Мы надеемся на то, что этот долгий разговор принесет результаты», — сообщили в Елисейском дворце.

Также у Макрона добавили, что Путин пообещал поговорить о ситуации с мигрантами с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее Власти писали, что сотрудники западных спецслужб и украинской разведки располагают данными о высокой вероятности нового российского вторжения в Украину.

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Тэги: Владимир Путин, Эмануэль Макрон
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