НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
14:17 18 Ноября 2021 Просмотров 165   КомментариевКомментарии

Мигранты при поддержке белорусских спецслужб пытались ночью прорваться в Польшу

Польские пограничники предупредили пересечение границы группой мигрантов со стороны Беларуси.

Мигранты осуществляли незаконные действия под указкой белорусского спецназа

Об этом сообщает министерство обороны Польши в Twitter.

В ночь на 18 ноября в районе польской деревни Дубичи Церковные со стороны Беларуси на территорию Польши пытались незаконно проникнуть около 100 мигрантов.

Мигранты осуществляли незаконные действия под указкой белорусского спецназа – повредили заграждение и бросали в польских военных камни для отвлечения внимания.

В последствии все нелегалы были задержаны польскими военными.

Как ранее сообщали Власти, Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, беларусь, граница, прорыв, недегалы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
14.11.2021 14:23
Около 50 мигрантов силой прорвалась на территорию Польши
ТОР
14.11.2021 08:47
На границе между Польшей и Беларусью погиб польский солдат
ТОР
25.10.2021 16:09
Нелегалы из Беларуси штурмом взяли польскую границу: ранены два военных. Видео
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Папа был вакцинирован: сын Александра Омельченко рассказал о состоянии отца

14:33 Украина

Сильно поражены легкие: экс-мэра Киева Омельченко в тяжелом состоянии госпитализировали с COVID-19

12:51 Украина

В Чернобыльской зоне задержали нелегалов, которые из Беларуси прорывались в Евросоюз

11:10 Украина

Названы два требования Лукашенко к Меркель в обмен на прекращение кризиса с мигрантами

16:05 Мир

Школьники Киева вернутся за парты с понедельника

11:53 Украина

В России зафиксировали новый рекорд смертности от COVID-19

11:24 Мир

На дне рождения пили зеленую водку со вкусом ириски: в России массовое отравление метиловым спиртом

10:39 Мир

Киевский Подол проснулся в дыму: всю ночь огнеборцы боролись с масштабным пожаром. Видео

10:20 Украина

Болели под пиво: Зеленского с Ермаком засекли в киевском пабе во время матча сборной Украины. Фото

09:39 Украина

Ракета с украинским двигателем вывела на орбиты разведывательные спутники Франции

08:22 Украина

Ехали по встречным полосам: на Ривненщине два авто сбили насмерть двух пешеходов на зебре

07:54 Украина

Новости | NetGameSlots.com