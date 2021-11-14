Мигранты при поддержке белорусских спецслужб пытались ночью прорваться в Польшу

Польские пограничники предупредили пересечение границы группой мигрантов со стороны Беларуси.

Мигранты осуществляли незаконные действия под указкой белорусского спецназа



Об этом сообщает министерство обороны Польши в Twitter.

В ночь на 18 ноября в районе польской деревни Дубичи Церковные со стороны Беларуси на территорию Польши пытались незаконно проникнуть около 100 мигрантов.

Мигранты осуществляли незаконные действия под указкой белорусского спецназа – повредили заграждение и бросали в польских военных камни для отвлечения внимания.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

В последствии все нелегалы были задержаны польскими военными.

Как ранее сообщали Власти, Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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