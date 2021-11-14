Мигранты при поддержке белорусских спецслужб пытались ночью прорваться в Польшу
Польские пограничники предупредили пересечение границы группой мигрантов со стороны Беларуси.
Об этом сообщает министерство обороны Польши в Twitter.
В ночь на 18 ноября в районе польской деревни Дубичи Церковные со стороны Беларуси на территорию Польши пытались незаконно проникнуть около 100 мигрантов.
Мигранты осуществляли незаконные действия под указкой белорусского спецназа – повредили заграждение и бросали в польских военных камни для отвлечения внимания.
Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL
— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
В последствии все нелегалы были задержаны польскими военными.
Как ранее сообщали Власти, Меркель и Лукашенко почти час обсуждали мигрантов на границе.