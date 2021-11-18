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Главная » Мир » Происшествия
17:05 18 Ноября 2021 Просмотров 63   КомментариевКомментарии

Саакашвили потерял сознание и упал, его срочно госпитализировали

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание и упал, когда выходил из комнаты.

Состояние здоровья Саакашвили ухудшается

Об этом сообщило Грузия Online со ссылкой на слова адвоката политика Беки Басилая.

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Саакашвили на носилках забрали опять в тюремную больницу.

Перед тюрьмой мобилизованы патрульные машины. Все ждут, когда выйдет адвокат заключенного Ника Гварамия.

Власть по-прежнему отказывается переводить Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

Ранее Власти писали, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, началась кровавая рвота.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Грузия, Михеил Саакашвили
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