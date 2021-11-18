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17:05 18 Ноября 2021 63 Комментарии
Саакашвили потерял сознание и упал, его срочно госпитализировали
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание и упал, когда выходил из комнаты.
Состояние здоровья Саакашвили ухудшается
Об этом сообщило Грузия Online со ссылкой на слова адвоката политика Беки Басилая.
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Саакашвили на носилках забрали опять в тюремную больницу.
Перед тюрьмой мобилизованы патрульные машины. Все ждут, когда выйдет адвокат заключенного Ника Гварамия.
Власть по-прежнему отказывается переводить Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.
Ранее Власти писали, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, началась кровавая рвота.
Тэги: Грузия, Михеил Саакашвили
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