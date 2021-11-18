Саакашвили потерял сознание и упал, его срочно госпитализировали

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание и упал, когда выходил из комнаты.

Состояние здоровья Саакашвили ухудшается



Об этом сообщило Грузия Online со ссылкой на слова адвоката политика Беки Басилая.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Саакашвили на носилках забрали опять в тюремную больницу.

Перед тюрьмой мобилизованы патрульные машины. Все ждут, когда выйдет адвокат заключенного Ника Гварамия.

Власть по-прежнему отказывается переводить Саакашвили в гражданскую многопрофильную клинику.

Ранее Власти писали, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 1 октября объявил голодовку, началась кровавая рвота.

Немного об авторе Борис Бондарь: Пил кофе с Ющенко, ел бутерброды с Кравчуком, обсуждал погоду с Тимошенко. Общался со спикерами ВР, главами Кабмина, министрами и нардепами - официально и off the record. Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Грузия, Михеил Саакашвили