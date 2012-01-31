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Главная » Мир » Политика
13:30 19 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Написал записку от руки: Саакашвили попросил США спасти его

Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.

Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили передал написанную от руки записку своему адвокату, в которой обратился к властям США с просьбой о помощи.

Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками. Кроме того, по его словам, власти Грузии не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.

«Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами», – заявил Саакашвили в письме.

Как ранее сообщали Власти:

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Грузия, Саакашвили, США, тюрьма
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