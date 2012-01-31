Написал записку от руки: Саакашвили попросил США спасти его

Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.

Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили передал написанную от руки записку своему адвокату, в которой обратился к властям США с просьбой о помощи.

Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками. Кроме того, по его словам, власти Грузии не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.

«Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами», – заявил Саакашвили в письме.

Как ранее сообщали Власти:

Группа врачей под эгидой омбудсмена Нино Ломджария в среду обнародовала заключение по итогам медосмотра Саакашвили в тюремной больнице.

Саакашвили потерял сознание и упал, его срочно госпитализировали.

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