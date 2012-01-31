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13:30 19 Ноября 2021 2 Комментарии
Написал записку от руки: Саакашвили попросил США спасти его
Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи.
Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Bloomberg.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили передал написанную от руки записку своему адвокату, в которой обратился к властям США с просьбой о помощи.
Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками. Кроме того, по его словам, власти Грузии не позволяют ему перевестись в обычную больницу из тюремной и присутствовать на собственном суде.
«Если США не придут защитить меня, это будет страшным сигналом всем политикам и людям с прозападными взглядами», – заявил Саакашвили в письме.
Как ранее сообщали Власти:
- Группа врачей под эгидой омбудсмена Нино Ломджария в среду обнародовала заключение по итогам медосмотра Саакашвили в тюремной больнице.
- Саакашвили потерял сознание и упал, его срочно госпитализировали.
Тэги: Грузия, Саакашвили, США, тюрьма
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