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09:21 28 Ноября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Израиль закрыл границы на две недели из-за штамма COVID-19 Омикрон

В субботу вечером в Израиле утвердили новые ограничения для предотвращения распространения варианта COVID-19 Omicron, предусматривающие запрет для всех иностранцев на въезд в страну на две недели.

Израиль закрылся для иностранцев

Об этом сообщило Times of Israel. Попасть в страну можно будет только по специальному разрешению от правительственной комиссии.

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Кроме того, расширены карантинные ограничения для вакцинированных израильтян, прибывающих из-за границы, а агентство безопасности Шин Бет получило разрешение возобновить отслеживание инфицированных людей.

Вакцинированные израильтяне, которые по существующим правилам должны были пройти тест на коронавирус при приземлении и оставаться в изоляции до получения отрицательного результата, теперь должны будут остаться на самоизоляции на 72 часа и пройти еще один тест на COVID-19 на третий день после прибытия.

Невакцинированные путешественники должны оставаться на самоизоляции не менее недели и могут выйти из карантина при получении отрицательного результата теста, проведенного на седьмой день.

Израильтяне, прибывающие из «красных» стран с высоким уровнем риска, будут вынуждены находиться на карантине в определенных государственных отелях до тех пор, пока они не получат отрицательный результат теста на вирус.

Напомним, Израиль вновь открылся для иностранного туризма в начале ноября, впервые с начала пандемии.

Ранее Власти сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой «омикрон» и квалифицировала его как вызывающий беспокойство.

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Тэги: Израиль, covid-19
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