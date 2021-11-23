В Нежине мусоровоз насмерть сбил девочку возле мусорного контейнера

В Черниговской области девочка погибла под колесами мусоровоза.

От полученных травм ребенок погиб на месте



Об этом сообщает полиция Черниговской области.

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4 декабря в Нежине Черниговской области мусоровоз сбил 6-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Предварительно установлено, что девочка с мамой выбросили пакеты с мусором, после чего отошли от контейнеров и направились в сторону остановки общественного транспорта.

В этот момент от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.

Как ранее сообщали Власти, под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: смерть, дтп, ребенок, Черниговская область, мусоровоз, нежин