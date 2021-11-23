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12:03 06 Декабря 2021 0 Комментарии
В Нежине мусоровоз насмерть сбил девочку возле мусорного контейнера
В Черниговской области девочка погибла под колесами мусоровоза.
От полученных травм ребенок погиб на месте
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
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4 декабря в Нежине Черниговской области мусоровоз сбил 6-летнюю девочку. От полученных травм ребенок погиб на месте.
Предварительно установлено, что девочка с мамой выбросили пакеты с мусором, после чего отошли от контейнеров и направились в сторону остановки общественного транспорта.
В этот момент от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка.
Как ранее сообщали Власти, под Львовом поезд Интерсити сбил насмерть человека.
Тэги: смерть, дтп, ребенок, Черниговская область, мусоровоз, нежин
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