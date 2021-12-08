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09:56 09 Декабря 2021 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

США будут выдавливать из Украины автономию Донбасса – СМИ

США будут оказывать давление на Украину, чтобы она официально уступила часть автономии восточным украинским землям, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Украину попросят пойти на уступки по Донбассу

Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на свои источники в администрации президента Джо Байдена.

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Также, по мнению издания, американскому лидеру придется что-то делать с желанием Украины вступить в НАТО.

Несмотря на то, что США и НАТО отвергли требования президента РФ Владимира Путина о том, чтобы навсегда отказать Украине в членстве в альянсе, перспектив вступить в него в ближайшее время у нее тоже мало.

Высокопоставленные чиновники Госдепартамента уже заявляли Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие.

Для Байдена вызов будет заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые факты на востоке Украины, не создавая видимости уступок Путину

Украину могут спросить: «Можете ли вы сделать какой-то шаг вперед в этих областях?», – сказал Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине. По его мнению, это может включать такие меры, как разрешение подконтрольному Россией региону Донбасса контролировать собственное здравоохранение, полицию и школы.

«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», – заключил Пайфер.

Как сообщали Власти, президент США Джо Байден во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным предложил создать специальную структуру по обсуждению безопасности и членства Украины в НАТО.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: США, Донбасс, Джо Байден
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