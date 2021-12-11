Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми

На свечном заводе Mayfield Consumer Products в Мэйфилде работало 110 человек, когда налетел торнадо. На заводе обрушилась крыша.

Город Мэйфилд постадал от стихии больше других.



Об этом сообщает AP.

Спасателям приходилось ползать по мертвым, чтобы добраться до живых, отмечает агентство.

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«Это было неописуемо, – рассказывает пастор Джоэл Коли. – Это было почти как в фильме «Сумеречная зона». Вы чувствовали запах свечей и слышали крики людей о помощи».

Губернатор штата Энди Бешир заявил в субботу, что только 40 из 110 человек, работавших на заводе, были спасены, и что «будет чудом, если найдут кого-нибудь живого».

Но впоследствии оказалось, что погибло только восемь человек. Еще восемь считаются пропавшими без вести. Остальным работникам удалось спастись.

«Многие сотрудники спрятались в укрытии, а после того, как ураган стих, покинули завод и разошлись по домам, – рассказал представитель предприятия Боб Фергюсон. – Из-за отключения электричества и отсутствия стационарного телефона с ними сначала трудно было связаться».

Мэр города Кэти Стюарт О’Нан сказала, что свечной завод «выглядит так, как будто на него упала бомба». Здание полностью разрушено.

Ранее Власти писали, что в пятницу, 10 декабря, на юго-западный штат Кентукки обрушился торнадо. Точное число погибших еще не известно, но их будет около сотни. В штате объявлено чрезвычайное положение.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, завод, торнадо