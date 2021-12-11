Спасатели ползли по мертвым, чтобы помочь живым: небывалый торнадо в США сравнял с землей завод с людьми
На свечном заводе Mayfield Consumer Products в Мэйфилде работало 110 человек, когда налетел торнадо. На заводе обрушилась крыша.
Об этом сообщает AP.
Спасателям приходилось ползать по мертвым, чтобы добраться до живых, отмечает агентство.
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«Это было неописуемо, – рассказывает пастор Джоэл Коли. – Это было почти как в фильме «Сумеречная зона». Вы чувствовали запах свечей и слышали крики людей о помощи».
Губернатор штата Энди Бешир заявил в субботу, что только 40 из 110 человек, работавших на заводе, были спасены, и что «будет чудом, если найдут кого-нибудь живого».
Но впоследствии оказалось, что погибло только восемь человек. Еще восемь считаются пропавшими без вести. Остальным работникам удалось спастись.
«Многие сотрудники спрятались в укрытии, а после того, как ураган стих, покинули завод и разошлись по домам, – рассказал представитель предприятия Боб Фергюсон. – Из-за отключения электричества и отсутствия стационарного телефона с ними сначала трудно было связаться».
Мэр города Кэти Стюарт О’Нан сказала, что свечной завод «выглядит так, как будто на него упала бомба». Здание полностью разрушено.
Ранее Власти писали, что в пятницу, 10 декабря, на юго-западный штат Кентукки обрушился торнадо. Точное число погибших еще не известно, но их будет около сотни. В штате объявлено чрезвычайное положение.