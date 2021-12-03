Ирану выдвинули ультиматум из-за сбитого самолета МАУ

Международная группа по координации помощи жертвам сбитого самолета МАУ выступила с ультимативным заявлением к Ирану.

Самолет Международных авиалиний Украины был сбит 8 января 2020 год.



Об этом сообщает МИД Украины.

На онлайн- встрече международной группы, в которую входят представители Канады, Швеции, Британии и Украины, было отмечено, что Иран явно не желает возмещать причиненный ущерб за сбитый почти два года назад авиалайнер.

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«Исламская республика Иран до сих пор не проявила заинтересованности в соблюдении своих международно-правовых обязательств. Терпение координационной группы исчерпывается», – говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что Иран должен до 5 января 2022 года подтвердить свою готовность участвовать в переговорах, иначе «координационной группе придется серьезно рассмотреть другие пути решения этого вопроса в рамках международного права».

Ранее Власти писали, что Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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