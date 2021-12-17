На этой неделе в Украине останется только две области в «красной зоне»

В Украине осталось только две области, которые не соответствуют критериям выхода из «красной» зоны эпидопасности – Волынская и Запорожская.

Ляшко рассказал об эпидситуации в Украине



Об этом сообщил на брифинге 20 декабря министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, в Украине эпидситуация значительно лучше, чем в европейских странах.

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“На сегодняшний день, только 2 из 25 регионов Украины не выполняют условия выхода из красного уровня эпиднебезопасности. Это Волынская и Запорожская области. Остальные 23 региона или уже выведены из красного уровня или будут выведены в ближайшие дни решение комиссии по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций», — сообщил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 20 декабря в «красной» зоне находятся Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

Но, судя по индикативным показателям уровня эпидопасности, проблемы на сегодняшний день есть в трех областях – Волынской, Запорожской и Николаевской. Причем в последнем регионы показатели уже близки к допустимым.

Как сообщали Власти, за последние сутки по состоянию на утро 20 декабря в Украине подтвердили 2536 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 157 человек, преодолели ее 6690 украинцев.

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Тэги: карантин, covid-19, виктор ляшко