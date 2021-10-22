Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II
Пытавшийся совершить убийство королевы Елизаветы II, хотел отомстить за расовую дискриминацию и события произошедшие в начале прошлого века.
Об этом сообщает британское издание «METRO».
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Как выяснилось в ходе расследования Джасвант Сингх Чайл, который проник на территорию Виндзорского замка и попытался совершить убийство Елизаветы II, перед этим загрузил видео в одну из социальных сетей.
В ролике мужчина рассказал о своих планах и попытался их объяснить местью за расовую дискриминацию, а также за тех, кто погиб в 1919 году в ходе бойни в Джаллианвала Багхе.
Для справки: речь идет о расстреле демонстрации мирных жителей в Индии колониальными войсками Британской империи в 1919 году, — Wiki.
После задержания мужчина был обследован на психические расстройства и сейчас содержится под стражей и опекой медицинских специалистов.
Известно, что злоумышленник был вооружен арбалетом, и проник на территорию замка с помощью веревочной лестницы.
Судя по всему после инцидента на территории Виндзорского замка кратно усилят меры безопасности.
Как раньше сообщали Власти, вооруженный британец проник на территорию замка королевы Елизаветы II.