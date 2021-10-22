Задержанный в Виндзорском замке объяснил, зачем хотел убить Елизавету II

Пытавшийся совершить убийство королевы Елизаветы II, хотел отомстить за расовую дискриминацию и события произошедшие в начале прошлого века.

Кадры с видео, которое опубликовал злоумышленник перед покушением



Об этом сообщает британское издание «METRO».

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Как выяснилось в ходе расследования Джасвант Сингх Чайл, который проник на территорию Виндзорского замка и попытался совершить убийство Елизаветы II, перед этим загрузил видео в одну из социальных сетей.

В ролике мужчина рассказал о своих планах и попытался их объяснить местью за расовую дискриминацию, а также за тех, кто погиб в 1919 году в ходе бойни в Джаллианвала Багхе.

Для справки: речь идет о расстреле демонстрации мирных жителей в Индии колониальными войсками Британской империи в 1919 году, — Wiki.

После задержания мужчина был обследован на психические расстройства и сейчас содержится под стражей и опекой медицинских специалистов.

Известно, что злоумышленник был вооружен арбалетом, и проник на территорию замка с помощью веревочной лестницы.

Судя по всему после инцидента на территории Виндзорского замка кратно усилят меры безопасности.

Как раньше сообщали Власти, вооруженный британец проник на территорию замка королевы Елизаветы II.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Елизавета II, Великобритания, покушение на убийство