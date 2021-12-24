«Омикрон» добрался до Киева: какие карантинные ограничения действуют

В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Штамм "Омикрон" уже зафиксировали в Киеве



Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

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«Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штамом коронавируса «Омикрон». Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм «Дельта». По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме», – написал Поворозник.

Он также напомнил карантинные правила «желтой» зоны, которые необходимо соблюдать в столице.

В Киеве запрещено:

пользоваться общественным транспортом пассажирам, кроме лиц, не достигших 18 лет, без наличия у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации; или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозної вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы; или «желтого» или «зеленого» COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без сопровождения взрослых, которые имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа; или «зеленый» COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Как сообщали Власти, директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге предупредил, что страны Европы должны готовиться к «значительному всплеску» случаев заболевания COVID-19.

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Тэги: Киев, карантин, covid-19, Омикрон