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19:42 01 Января 2022 54 Комментарии
В Европе обвалились цены на газ
Цена на газ в Евросоюзе опустилась ниже $800.
1 декабря цены упали еще на 22%
Об этом сообщает «Корреспондент».
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На европейском рынке за короткий период времени значительно снизилась стоимость газа. Так, всего за 10 дней цены обвалились на $1400.
31 декабря цены упали еще на 22%, опустив цену до минимума с 10 ноября 2021 года.
Таким образом февральские фьючерсы на газ на бирже торгуются по цене до $796 за тысячу кубометров, или €68 за МВт⋅ч.
Как ранее сообщали Власти, в Европе обвалились цены на газ из-за сильного ветра.
Тэги: Европа, Евросоюз, цена на газ
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