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Главная » Мир » Экономика
19:42 01 Января 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

В Европе обвалились цены на газ

Цена на газ в Евросоюзе опустилась ниже $800.

1 декабря цены упали еще на 22%

Об этом сообщает «Корреспондент».

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На европейском рынке за короткий период времени значительно снизилась стоимость газа. Так, всего за 10 дней цены обвалились на $1400.

31 декабря цены упали еще на 22%, опустив цену до минимума с 10 ноября 2021 года.

Таким образом февральские фьючерсы на газ на бирже торгуются по цене до $796 за тысячу кубометров, или €68 за МВт⋅ч.

Как ранее сообщали Власти, в Европе обвалились цены на газ из-за сильного ветра.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Европа, Евросоюз, цена на газ
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