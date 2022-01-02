Зеленский и Байден пообщались по телефону: о чем говорили
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, касающийся в частности возможной российской агрессии.
Как сказано в релизе на сайте Белого дома, американский лидер ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия вторгнется в Украину.
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Кроме того, главы государств выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Также Байден подчеркнул приверженность США и их союзников принципу «ничего о тебе без тебя».
Он подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, американский президент поддержал меры по укреплению доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии, направленные на выполнение Минских соглашений в рамках Нормандского формата.
В свою очередь, президент Зеленский в Twitter подчеркнул, что первый международный разговор года с Байденом доказывает особый характер их отношений.
“Обсудили общие действия Украины и США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украина», – написал глава государства.
Также прокомментировал общение двух глав государств и глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, сейчас самое важное – предотвратить дальнейшую эскалацию, ради чего Украина и США будут использовать все возможности.
“Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании», – написал Ермак.
Он также поблагодарил американских партнеров за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
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