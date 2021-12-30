В Ривном водитель на Audi сбил насмерть военного и скрылся: его нашли и сообщили о подозрении
Нетрезвый водитель насмерть сбил пешехода в Ривном и скрылся с места происшествия.
Об этом сообщает полиция Ривненской области.
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Сегодня ночью, 3 января в Ривно произошло смертельное ДТП. На тот момент еще неизвестный водитель совершил наезд на пешехода и покинул место происшествия.
В последствии брошенное транспортное средство с механическими повреждениями было обнаружено на улице Дорошенко – рядом с местом проживания водителя.
Виновником ДТП оказался 24-летний житель села Бармаки, который на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Драггер показал 2,10 промилле алкоголя в крови нарушителя.
В полиции также установили личность погибшего – им оказался 27-летний военнослужащий ВСУ в отпуске, проживающий в г. Костополь. К сожалению медикам не удалось его спасти. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.
Виновнику ДТП объявили подозрение в совершении уголовного преступления.
Прокуратура ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Решение о мере пресечения будет рассматривать Ривненский суд.
Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на аналогичный срок.
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